VIDEO | Horvaatia ralli korraldajad lubavad, et kaklusega eluohtliku olukorra põhjustanud fännid saavad karmi karistuse

Kohtunikel õnnestus rada vabaks teha vaid paar sekundit enne seda, kui Sebastien Ogier sealt oma Toyotaga mööda kihutas, või õigemini hüppas. Üks neist puhus vilet, andes märku, et rallisõitja oli neile lähenemas. Sotsiaalmeedias ringlevast videost on näha ka, et meeste vahel puhkes esmalt tüli küllaltki ebasõbraliku sõnavahetusega. Kaua end tagasi ei hoitud: mõned hetked hiljem vahetasid nad juba omavahel hoope ning üks fännides heitis teise maadlusvõttega rajale selili.

Horvaatia ralli korraldajad lubasid esitada avalduse, et raja ääres kaklema hakanud mehed ei jääks karistuseta. „Mõistame teravalt hukka vastutustundetute inimeste käitumine, mida on videol näha. Nad ei käitunud hetkekski autospordile kirglikult kaasa elavatele fännidele kohaselt. Nad ei seadnud ohtu ainult enda, vaid ka kohtunike, vabatahtlike ja võistlejate elud.“

„Videolt on näha, et kohtunikebrigaad ning vabatahtlikud tegid kõik endast oleneva ja riskisid oma eludega, et ennetada traagiline õnnetus ning tagada rajal turvalisus. Esitame ametliku raporti ning palume, et süüalused leitaks ning neile määrataks karm karistus,“ vahendas nende teadaannet Horvaatia spordiajaleht Sportske Novosti.