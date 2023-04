Taas vastasest selgelt rohkem pealeviskeid teinud Eesti pani oma paremuse maksma alles viimasel kolmandikul

Ta lisas, et hetkeseisu üle ei saa kurta – pühapäeval alistati Serbia karistusvisete järel 2 : 1.„Tahtsime kaht võitu ning kolm mängu on minna. Meie eesmärk on igal turniiril parandada meeskondlikku mängu.“

Eesti teise värava visanud Kombe ütles, et mängus Hollandi vastu tekitas frustratsiooni see, et pealeviskeid ei õnnestunud realiseerida, kuid samas ei kaotanud nad selle tõttu lootust. „See on raske, aga klaarisime selle ilusasti ära. Keegi ei mõelnud, et kaotame. Jätkasime lihtsalt oma tööd.“