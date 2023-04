FOTOD| Tantsusaalist Võhandu maratonile aerutama: 16 tundi seiklusi, valu, tüütuid kivisid, rõõmsat publikut ja unustamatut finišit

Kes ei oleks kuulnud lauset, et igaüks jäägu oma liistude juurde. Ometi ei pea see alati paika, sest öeldakse ka, et areng algab mugavustsoonist kaugemal. Just seetõttu otsustasid 13 treenerit JJ-Street tänavatantsukoolist sisuliselt null ettevalmistusega vahetada tossud kummikute vastu ning aerutada kummipaatidega varahommikust ööpimeduseni tänavusel Võhandu maratonil. Milliseks kujunes nende teekond ja mis osutus raskeimaks?