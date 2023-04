Ogier mõtles ümber? Prantslane vihjas, et võib hakata tiitli nimel võitlema

Kindel on see, et 39aastane Ogier ei osale maikuus järgmise etapina kavas oleval Portugali rallil. Küll aga lausus ta, et soovib kihutada juuni alguses Sardiinias. „Ma ei tea, milline on meeskonna plaan, kuid on suur võimalus, et osalen seal,“ ütles Prantsuse ralliäss portaalile Motorsport.com.