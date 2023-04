Ukraina hoki argipäev: sodiks pommitatud jäähallid ja mänge katkestavad raketirünnakud

Artjom Hrebenõk on Ukraina koondise 20aastane kaitsja. Igapäevast hokit mängib ta Hersoni Dnipro klubis. Meeskond, tema treeningud ja kodukohtumised on Venemaa agressiooni ajaks kolitud Musta mere äärest Lääne-Ukrainas asuvasse Kaluši linna, kuid see ei tähenda põrmugi, et sõjakoleduste eest oleks pääsetud.