Rapla mängis ühe pisiasja ringi ja viimane poolfinalist otsustatakse reedel

Põhihooajal näitas Rapla Pärnust hoopis paremat minekut, aga veerandfinaalideks on Pärnu leidnud uue hingamise. Kuigi esimese veerandfinaali suutis Rapla lisaajal võita, siis teine ja kolmas kohtumine kuulusid üpris selgelt Pärnule. Neljandaks mänguks suudeti teha aga omad korrektuurid.

Rapla haaras kiirelt initsiatiivi ja suutis samm-sammult edu kasvatada. Esimese veerandaja järel juhiti kolmega, poolajapausiks kuuega ja enne viimast veerandit kaheksaga. Kuigi korraks suutis Pärnu viimasel veerandajal vähendada vahe nelja peale, siis lõpuks teenis Rapla väga kindla 17punktilise võidu.

Rapla sangariks oli täna 18 punkti ja nelja korvisööduga Tyler Cheese, kaksikduubliga säranud Obrad Tomic sai kirja 10 punkti ja 10 lauapalli. Pärnu parim oli 15 punkti ja 11 lauapalliga kapten Mihkel Kirves.

„Meil oli selg vastu seina. Tulime võitlema ja leidsime skautingus ühe pisiasja, mille tegime ringi ja see tõi päris ilusti edu. Varasemalt oil see kahe silma vahele jäänud. Meeskonna poolt väga tubli esitus,“ kiitis omade esitust mängujuht Rait-Riivo Laane.

„Pidime kaitses hästi alustama, sest eelnevates mängudes on Pärnu väga hästi meie vastu alustanud. Oleme hätta jäänud. Täna oligi vaja ise tubli olla, et ei annaks neile suurt edu ette.

Ma arvan, et meil on ühtteist veel vaja juurde panna. Igal juhul tuleb see viimane mäng kõva andmine. Selge see, et Pärnu teeb ka nüüd mingid korrektuurid ja peame selleks valmis olema.“