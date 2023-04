ARVUSTUS | „Megaman Battle Network Legacy Collection“ on nagu koolilaps täiskasvanutele kohta kätte näitamas

Animatsioonidest ja varasematest videomängudest tuntud sinine lahingurobot, Megaman, alustab Battle Networki sarjas päris uue narratiivi ja tegelastega. Kui täpsem olla, siis on sinine mehike lihtsalt virtuaalselt eksisteeriv tehisintellekt, kes seekord platvormidel hüppamise ja teiste omalaadsete robotite hävitamise asemel seikleb internetis, kodumasinates ja töötab viirusetõrjena. Tavalise 2D platvormeri asemel on tegemist 2.5D rollimänguga.

Megaman Battle Network mängud leiavad aset futuristlikus maailmas, kus igal inimesel on olemas nutitelefoni laadne seadeldis nimega PET. Antud nutividinad on poest vabalt ostetavad ning nendes resideeruv personaalne tehisintellekt Navi abistab oma peremeest iga pisema liigutusega, olgu selleks siis kalendri haldamine ja kirjavahetus, internetist mingi infokillu otsimine või katki läinud külmkapist arvutiviiruse tõrjumine. PET suudab peaaegu kõike ning enamus maailmas leiduvaid elektroonikaseadmeid lubavad selles resideeruval tehisintellektil endasse sisse logida ja suhelda. Kohalike väljend antud tegevusele on „Jacking in“.

„Megaman Battle Network Legacy Collection“ (2023). Foto : Kaader mängust

Lan Hikari on koolipoiss, kes kuidagi ei suuda jääda märkamatuks

Narratiiv keerleb Lan Hikari nimelise koolipoisi ümber, kes üritab kõigest väest lihtsalt olla. Käia koolis, külastada sõpradega randa või harida ennast veekeskuses mereelukate osas. Probleemiks on see, et alati satub ta täiesti juhuslikult mingite segaste sündmuste keskele. Olgu selleks siis kamp kohalikke internetiterroriste, salakaubaga äritsejad või mõni muu kurjade kavatsustega organisatsioon, alati toimuvad kahtlased asjad just seal kus on Lan. Väga mugavalt on enamus mängudes olevaid täiskavanuid täiesti kasutud ja võimetud hädaolukorras midagi ette võtma ning Lan ja Megaman on sunnitud ise tegutsema. Enamasti lõpeb see vastavasse elektroonikaseadmesse sisse logimisega ning pärast kergemate mõistatuste lahendamist kulmineerub sedmes resideeruva kurja Navi võitmisega lahingus.

Mängusiseste probleemide lahenduskäik aetakse kohati oluliselt keerukamaks kui asi ise väärt on. Näiteks tulekahju korral köögis ei võeta tule kustutamiseks vett kraanist, lillevaasist ega mõnest ligunevast potist, vaid päriselt joostakse oma tuppa, et võtta mänguasjade hulgast juba laetud veepüstol ning seejärel alustatakse kustutustöid. Siiski ei tee Lan ja Megaman maailma päästmist päris üksi, sest pidevalt on pildis ka Lani klassikaaslased, kes ühel või teisel viisil peategelast abistavad. Kogumikus oleva kümne mängu jooksul on korduvalt võimalik näha juba tuttavaid karaktereid ning mõnel juhul on isegi eelmise mängu kurjamist saanud uus liitlane.

„Megaman Battle Network Legacy Collection“ (2023). Foto : Kaader mängust