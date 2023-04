PARADOKS: operatsioonil käinud Tattar harjutas talvel väga vähe, aga mängib paremini kui mullu

Eelmisel aastal jõudis ta võidulainele aprilli lõpus, pärast hooaja esimest suurturniiri Champions Cup. Tänavu on tal profituurilt juba neli esikohta kirjas.

„Ma ei oska konkreetselt näppu peale panna, et mis on edu võti, sest paradoksaalsel kombel sain ma hooajavälisel ajal pigem vähe treenida ja harjutada,“ sõnas Tattar Õhtulehele. „Erialast treeningut ma praktiliselt ei saanudki teha operatsiooni tõttu. Ju siis lihtsalt on keskendumine paigas olnud ja keha mäletab, kuidas mäng käib.“