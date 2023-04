VIDEOD | Rekordiline telepublik ning Chamberlaini haardeulatusse saanud Jokic

Pöörastele vaatajanumbritele panid aluse mängu suurepärane algusaeg (USA aja järgi laupäeva pärastlõunal), nimekate meeskondade vahel küpsev intriig (seeria seis on 2 : 2) ning mõistagi tähejõud (tiitlikaitsja Golden State’i tagamängija Stephen Curry on liiga suurim magnet).

USAs spordiäri uuriva Sportico esindaja Anthony Crupi lisas, et tänavune NBA play-off on ka üleüldiselt alanud märkimisväärse vaatajahuviga – võrreldes mullusega on kasv näiteks 3%. ABC, ESPNi ja TNT vahendusel oli üheksal esimesel päeval mängudele kaasa elanud keskmiselt 3,626 miljonit inimest.