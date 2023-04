Kontrast Martin Paasoja moodi: uusimate Teslade ja iPhone'ide vahelt vaesuse keskele, kus õpetajad teenivad kuus kümme dollarit

„See on ikka päris ekstreemne, aga korvpalli mängitakse nii ühes kui teises kohas,“ sõnas Paasoja.

Island on tuntud oma imelise looduse poolest. Mitteametlikel andmetel on seal näiteks lausa 10 000 koske ja mõistagi need maailmakuulsad laguunid. „Kuna mul käis palju tuttavaid külas ja see on ju kõikide jaoks äge riik, siis vaatasime väga palju ringi. Ka elukaaslasega tuuritasime igal võimalusel mööda Islandit.“

Paasoja tõi välja Islandi fenomeni. „Suvel on seal turistide tõttu hullumaja. Muul ajal võid sa kümneid ja sadu kilomeetreid läbida nii, et ei näe reaalselt mitte ühtegi inimest, aga laguunide ja koskede äärde jõudes on seal ikkagi juba tuhat inimest ootamas.

Arvan, et Islandil tasub elada, aga ma ei tea, kas ise suudaksin. Suvi on seal kindlasti äge, aga mina seda ei näinud. Kui oleks kogu aeg nii pime nagu ülejäänud aasta jooksul, siis see sööb energiat. Päevavalgust on ikka liiga vähe.“

Lisaks räägib Paasoja, kuidas Islandi klubi keskmängija kunagised tembud ja vägistamissüüdistus rikkus meeskonna hooaja ja kui räige vaesus on talle Venetsueelas otsa vaadanud.