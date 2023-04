TEEL TÄHTEDE POOLE! Eesti korvpallikoondislane andis end NBA draft'i üles

Lõviosa 242 korvpallurist, kes end talendikorjesse üles andsid, on mõistagi USA üliõpilased. Ülejäänud maailmast on end kirja pannud 48 meest. Kolmapäeval avalikustati nii-öelda early entry nimekiri ehk seal on mängijad, kes on õige draft'i jaoks justkui veel liiga noored. Tänavu valitakse 2001. aastal sündinud mängijaid – end nooremana üles andnud korvpallurid võivad seal osaleda, aga soovi korral on neil võimalus end ka järgmiseks aastaks „hoida“.