Maratonis Eesti kõigi aegade edetabelis neljandaks kerkinud Latsepov: hea tunne on, et sain lubaduse täidetud

Leonid Latsepov läbis eelmisel pühapäeval Saksamaal Hamburgis maratonidistantsi elus alles teist korda, kuid see õnnestus 25aastasel jooksjal nii hästi, et ta sai kirja aja 2:14.44, millega tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis neljandale kohale. Hüdrogeoloogina töötav sportlane parandas ka oma mullu septembris Tallinnas püstitatud isiklikku rekordit enam kui nelja minutiga, ent see ei valmistanud talle üllatust.