VIDEO | Jäähokikoondis pidi tabeliliidrile alla vanduma

Nelja mänguvooru järel jätkab Jaapan täiseduga, nad on 12 punktiga ka grupi liidrid. Järgneb kolme võidu ja ühe kaotusega Ukraina, kel on koos kümme silma. Kolmandat kohta hoiab Hiina (5 punkti). Kahe võidu – millest üks tuli karistusvisete järel – teise kaotuse saanud Eesti (5) on neljas.