KAHJU! Eesti kurlingupaar jäi MMil poolfinaali ukse taha

Eesti esipaar läbis alagrupiturniiri seitsme võidu ja kahe kaotusega. Tegelikult jäi väga lähedale grupivõit, mis oleks eestlased viinud otse poolfinaali ja medalimängudele. Paraku kaotati alagrupi viimases voorus seitsmendaks jäänud Hollandile ja see tähendas piirdumist play-off'iga.

Tema partner lisas, et vastastel oli palju kaalul ja ilmselt nad andsid endast kõik. „Hollandi võistkond teadis, et kui nad kaotavad, oleks tulnud neil hakata allakukkumise mänge tegema, et näha, kes B-divisjoni tagasi peab minema,“ sõnas Kaldvee.