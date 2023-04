LEVADIAST FLORASSE! 20 aastat rivaali teeninud tegevjuht vahetas pooli: „Novembris ma ei oleks selleks valmis olnud, aga see pole enam sama klubi, kus mina olin.“

Hohlov-Simson lahkus Levadiast novembri lõpus ja otsustas seejärel, et soovib jalgpallist natuke puhata. Viimased kaks kuud on ta töötanud Pärnu linnavalitsuses Ukraina sõjapõgenike tugiisikuna.

Hohlov-Simson möönab, et kui Flora oleks kohe novembris tema uksele koputama tulnud, siis ilmselt poleks ta seda pakkumist vastu võtnud. „Mida aeg edasi, seda kaugemaks on Levadia minust jäänud. See pole enam see klubi, kus mina olin.“