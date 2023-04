ESIMENE TREENER KAOTAS TÖÖ: Nõmme Kalju vahetas juhendaja välja

Kui liigat on mängitud kaheksa vooru, on Kaljul kirjas kolm võitu, neli viiki ja üks kaotus. Võidetud on Tartu Tammekat, Narva Transi ja Harju JK Laagrit. Viiki on lepitud Tallinna Kalevi, Pärnu Vapruse, Paide Linnameeskonna ja FC Floraga. Seejuures Paide ja Flora lõid Kaljule viigivärava alles 90+4. minutil.

„Oma iseloomult on tegu parimas mõttes tõelise tööloomaga ning kahtlemata ühe Eesti jalgpallimaastiku silmapaistvama treeneriga. Paraku on tippjalgpall spordiala, kus tulemusel on määrav tähtsus ning seetõttu leidsime, et kõigi osapoolte huvides on targem jätkata teises suunas,“ lisas Arbeiter.