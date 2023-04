Otsustava mängu kindlalt võitnud Pärnu kindlustas viimasena koha poolfinaalis: „Me ei tahtnud veel suvepuhkusele minna.“

Rapla ääremängija Sven Kaldre tunnistas pärast matši Inspira TV otseülekandes, et Pärnu oli terves seerias parem meeskond. „See oli täpselt vastupidine mäng eelmisega. Kõik matšid, kus kaotasime, jäime alguses tagaajaja rolli. See, et esimese võitsime, oli ka kerge ime.“

Pärnu peatreener Gert Kullamäe sõnul on meeskonnal olnud keeruline hooaeg, kuid täna suutsid hoolealused näidata sisu. „Me ei tahtnud veel suvepuhkusele minna. Proovisin sellega ka poisse motiveerida: see on olnud nii raske hooaeg, võtame end nüüd kokku. Oleme võitlev meeskond ja arvan, et võitlesime siit seeriast võidu kätte.“