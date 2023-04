Lätlased jätsid MMile sõitva Kasahstani koondise valgevenelasest peatreeneri viisata

Mõistagi on lätlaste otsuse tagamaad politilised: Skabelka on valgevenelane ning Läti on olnud üks kõige sirgema seljaga riike, mis puudutab seisukohta Venemaa ja Valgevene rahvusvahelises spordielus osalemise suhtes. Nii on Läti olümpiakomitee varem näiteks otsustanud, et ei toeta enam viit oma riigi sportlast, kes on Ukrainas toimuva sõja ajal võistelnud koos Vene ja Valgevene konkurentidega. Nende seas tennisestaar Jelena Ostapenkot.

Koos Skabelkaga jäid Läti viisata veel kaks Kasahstani hokikoondise treeneritetiimi liiget. Skabelka asendajaks MM-turniiril nimetati Galõm Mambetalijev. Portaal insidethegames.com küsis asja kohta kommentaari ka rahvusvaheliselt jäähokiliidult (IIHF), kuid reedeõhtuse seisuga polnud vastust laekunud.

Kasahstani koondisel on MMiks valmistumine kulgenud üldse üle kivide ja kändude. Neli koondislast, kellelel on Kasahstani ja Venemaa topeltkodakondsus – kusjuures tegelikult on see riigis keelatud –, pidid fännide survel langetama otsuse, et kumma riigi alamad ikkagi olla soovivad. Selgus, et sellest kvartetist vaid Dmitri Gurkov soovis endale jätta Kasahstani kodakonduse, samal ajal kui Jegor Petuhhov, Anton Sagadejev ja Aleksei Makljukov leidsid, et nende süda kuulub siiski suurele Venemaale.

Kasahstan kuulub MMil B-alagruppi, kus Riga Arenal madistatakse Kanada, Tšehhimaa, Šveitsi, Slovakkia, Läti, Norra ja Sloveeniaga. Mullusel MMil said kasahhid 14. koha ja pääsesid napilt aste madalamale langemisest.