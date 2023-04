KINDEL: Tondiraba jäähallis toimub augustis Eesti kossuajaloo kaalukaim koduturniir

„Turniiril osalemine ja selle korraldamine näitab, et oleme korvpalliriigina liikumas õiges suunas ning see on meile suur au. See annab meile võimaluse tuua sel hetkel parimas koosseisus olev Eesti koondis oma kodupubliku ette. Lisaks sportlikule poolele on see ka kummardus Eesti korvpallifännidele, kes on meid toetamas käinud EM-finaalturniiridel Riias ja Milanos,” vahendati Toijala mõtteid Eesti korvpalliliidu pressiteates. „Oleme suhelnud mängijatega. Tagasiside on olnud väga positiivne ning mängijad on motiveeritud koondist kodusel turniiril esindama.“