VIDEOD | Lakers tegi grislid kaisumõmmikuteks, tiitlikaitsja saatus selgub seitsmendas mängus

Pärast seda, kui seeria viiendas kohtumises tunnistas Lakers Grizzliesi 116 : 99 paremust, nentis Los Angelese superstaar LeBron James, et tiim peab palju paremini tegutsema, et seeria ikkagi enda kasuks kallutada. Ning et tegemist ei ole mitte tühje sõnu pilduva poliitiku, vaid tegudeinimesega, tõestaski James juba seeria kuuenda mängu esimesel poolajal: ta viskas 16 punkti, aidates Lakersi pikaks pausiks 17punktisesse eduseisu 59 : 42.