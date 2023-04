Manchester United on omanikku vahetamas, Soome miljardär astus mängust välja

BBC spordiportaalile teadaolevalt tegi ühe pakkumise Katari pankurist šeik Jassim bin Hamad Al Thani ning teise Briti miljardärile sir Jim Ratcliffe'ile kuuluv Ineos grupp. Nüüd on pall Glazerite käes ja on nende otsustada, kas ja kumma pakkumisega edasi liikuda.

Pakkumiste esimese ringi tähtaeg oli veebruaris ja teine märtsis. Üldiselt ollakse seisukohal, et kuna potentsiaalsed huvilised pidid kolmandas voorus osalemiseks ette valmistama juba väga suure hulga pabereid, siis võib minna isegi nii, et United võib omanikku vahetada juba maikuu jooksul.

Samas on üksjagu segadust ümbritsemas Ratcliffe'i ja Ineose pakkumist, kuna selle sisuks on see, et kuigi Ratcliffe saaks klubis enamusosaluse, siis Glazerite perekonna liikmetele Joel ja Avram Glazerile jääks alles ka teatud isiklik osalus. Kuid Unitedi fännidele selline asi ei meeldi: nemad soovivad, et Glazerid kaoks üldsegi areenilt ja klubi müüdaks maha kõige täiega.

Manchester United on 20kordne Inglismaa meister, kuid nende viimane liigatiitel pärineb kümne aasta tagusest ajast. Mullu saadi Premier League'is kuues koht ning tänavu ollakse seitse vooru enne lõppu neljandal kohal. Klubi fännidele Glazerid ei meeldi, sest nad on klubi näinud enda jaoks kui äri- ehk rahateenimisprojekti ja erinevad võidukarikad pole nende jaoks olnud esmase tähtsuega. Et ärilises mõttes on see mudel aga väga hästi toiminud, näitabki see, kui suure kasumi nad tasku pistaks, kui klubi näiteks Katari šeigile maha müüks.