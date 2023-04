Norra koondisest lahkunud Kläbo: see otsus tundub järjest rohkem õigena

Nädalapäevad tagasi plahvatas Norra spordimaastikul paras pomm, kui murdmaasuusatamise superstaar Johannes Hösflot Käbo saatis välja pressiteate, milles andis teada, et hakkab edaspidi treenima Norra koondisest eraldi. Samas tähendab see seda, et vastavalt Norras kehtestatud reeglitele ei tohiks ta uuel hooajal MK-sarjas rajale pääseda. Nüüd on neljakordne MK-sarja üldvõitja, viiekordne olümpiavõitja ja üheksakordne maailmameister Norra rahvusringhäälingule (NRK) oma otsuse tagamaid pisut lahti rääkinud.