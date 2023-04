ANALÜÜS JA GALERII Peatreener Tupamäki: „Eesti hokis on suur kaitsjate puudujääk. Noored tahavad ainult rünnata ja väravaid visata.“

Eesti jäähokikoondis lõpetas koduse MMi esimese divisjoni B-divisjoni turniiri neljanda kohaga ehk püsib samal tasemel juba alates 2019. aastast. Koondise peatreener Jussi Tupamäki arvas, et arenguks on muuhulgas ääretult tähtis, et siinsed hokipoisid tahaks kaitsjateks sirguda.