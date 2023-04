Kas alaliit kiusas Taimsood? President Mardna: üks asi on jutt, spordis on vaja ka tegusid

„Ise mõtlesin küll, et alaliidul peaks tegema meele heaks, kui teatan neile, et tahan laagrisse minna,“ rääkis Taimsoo eile Emajõe kaldal. „Kõik paadid ja ratas olid juba ära saadetud, aga lihtsalt üks päev sain kõne, kus nad teatasid, et nad ei arva, et peaksin sinna minema.

See pani küll natuke kulmu kergitama, aga eks selliseid tegusaid ametnikke on ennegi nähtud. Kuid sellest pole probleemi: käisin Käärikul laagris, tegin seal üldfüüsilist. Võtsin oma ergomeetri kaasa. Tegin paar tugevat treeningut ja see meeldis mulle väga: sain nädalavahetusel kodus olla ja perega aega veeta. Koduses võtmes oli palju parem variant kui panna ennast kuuks ajaks Itaaliasse.“

Mardna sõnul tehti otsus üheskoos. „Ma ei kasutaks väljendit „ei soosinud“, vaid selle tulemuseni jõuti sportlase ja alaliidu spordikomisjoni vaheliste kõneluste käigus. Need asjad arutatakse läbi. Päris nii see ei käi, et keegi sõudeliidus otsustab, et me ei lase Kasparit laagrisse,“ selgitas sõudeliidu president telefonitsi Õhtulehele.

Aga miks siis Taimsoo oma varustuse Itaaliasse saatis? Mida alaliit üldse tema ühepaadiprojektist arvab?