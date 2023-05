Rahvusvaheline judoliit lubab Vene sõdurid MMile. Boikoteeriva Ukraina koondise peatreener: kahjuks rublad võitsid

See pole iseenesest pretsedent, sest agressorriikide atleedid võistlevad mõnel teiselgi alal neutraalse lipu all, ainult et judo MMile rändavas seltskonnas olla Ukraina portaali sport.ua andmetel vähemalt seitse Vene armee spordiklubi CSKA liiget. Näiteks Tokyo olümpiapronks Nijaz Iljasov kandvat vanemleitnandi paguneid. Ta võistleb kaalukategoorias -100 kg, kuhu on Eesti koondisest üles antud Grigori Minaškin.

Mattias Kuusik ja Ken Kristofer Kaljulaid võivad kaalukategoorias -90 kg vastamisi sattuda lipnik Mihhail Igolnikoviga ning Karl Tani Priilinn-Türk raskekaalus lipnik Inal Tasojeviga.

Ukraina tippjudoka Artem Lesjuk on pahane nii IJFi kui ka oma riigijuhtide peale, sest tema hinnangul on mõned Ukraina sportlased võrdsemad kui teised. „Härra minister ja kaaskond, pole vajadust jagada Ukraina sporti nendeks, kes tohivad ja kes ei tohi. Sellised otsused ainult aitavad vastasel meie ühiskonda lõhestada ajal, kui sõdurid kaitsevad meie maad,“ sõnas ta.