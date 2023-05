Vene tipptennisist: sõda ikka veel käib, seega Ukraina mängijatel on kuhjaga põhjust meie käsi mitte suruda

Ta on ka pisut erandlik Vene sportlane, sest on avalikult öelnud, et Ukrainas toimuv on „täielik õudusunenägu“.

Möödunud aastal ei saanud Kassatkina ega teised venelased-valgevenelased mängida Wimbledoni suure slämmi turniiril, kuid tänavu on see võimalik. Tõsi, selleks tuleb allkirjastada dokument, millega tennisist distantseerib end sõjast ja Vene riigist. Kassatkina on seda enda sõnul juba teinud.