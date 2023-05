PALEEPÖÖRE: pidutsev belglane tuli, nägi ja šokeeris britte

Belglane Brecel polnud päris mees metsast, aga MMidel oli tema laeks seni esimene ring. Lagi polnud see mitte ainult Brecelile, vaid üldse Mandri-Euroopa snuukrimängijatele. Maltalane Tony Drago jõudis küll oma karjääri jooksul isegi veerandfinaali, aga ka Malta on saareriik. Drago oligi enne Breceli edulugu edukaim eurooplane väljaspoolt Briti saari. Muljetavaldav on ka Breceli vanus – ta on kõigest 28 aastane ja viimati tuli keegi nii noore mehena maailmameistriks 2005. aastal, kui tiitli võitis 22aastane Shaun Murphy.