Legendaarne saripäästja saab Inglismaal taas tööd

Leeds vallandas oma hooaja esimese peatreeneri Jesse Marschi 6. veebruaril pärast 0 : 1 kaotust Nottingham Foresti vastu. Meeskond oli võiduta seitse järjestikust kohtumist ja 17. kohal hoidis neid vaid väravate vahe. 21. veebruaril toodi asemele endine Watfordi pealik Javi Gracia, kes võitis kohe oma esimese mängu.

Algus oli tore - esimesest seitsmest mängust võideti kolm ja kaotati teist sama palju. Viimasest võidust saab aga kohe kuu aega ja nii otsustasid 17. kohal asuva Leedsi juhid, et igaks juhuks on vaja midagi muuta. Klubist lahkusid nii spordidirektor Victor Orta kui ka Gracia. Orta lahkumine on juba ametlik ning klubi pressiteate kohaselt oli see „osapoolte kokkuleppel“, Gracia minek peaks olema vaid aja küsimus.

Inglismaa meedia kohaselt on Leeds pööranud oma pilgud legendaarse saripäästja Sam Allardyce'i suunas, kes on tuntud selle poolest, et suudab meeskonnad Premier League'is hoida. Viimati juhendas inglane hooajal 2020/21 West Bromwich Albioni, kellega lõpuks esimest korda kolinal esiliigasse kukkus.

Varasemalt on ta hooaja lõpus suutnud imet teha nii Crystal Palace'i, Sunderlandi kui Blackburn Roversi eest. Püsima on ta jäänud ka teiste meeskondadega, aga need pole olnud niivõrd suures ohus.