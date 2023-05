Venemaa tipptennisist peab varustuselt eemaldama sponsori logo, kui tahab Wimbledonis mängida

Kaudseks põhjuseks on Ukrainas toimuv sõda, otseseks see, et Tatneft on riigifirma. Euroopa Liit külmutas eelmise aasta juunis Tatnefti varad oma territooriumil.

Kui WTA tervikuna on olnud venelaste ja valgevenelaste suhtes salliv terve sõja vältel, siis Wimbledoni korraldav All England Club mitte eriti. Möödunud aastal ei lubanud nad tolle riigi tennisiste oma väljakutele, ent said selle eest karistada ja on nüüdseks pisut leebunud. Venelased ja valgevenelased võivad tulla, aga peavad allkirjastama dokumendi, millega distantseerivad end sõjast ja Vene riigist.

Mõistagi ei tohi tennisistid avalikult sõda toetada ega saada kodumaalt, sh riigifirmadelt, raha. Tolle viimase klausli tõttu peabki Kudermetova Tatnefti logo Wimbledoniks eemaldama.

„Praegu ma ei riku reegleid,“ ütles Kudermetova eile pärast kaasmaalase Darja Kassatkina alistamist Madrid Openi neljandas ringis, vahendab BBC.

„Jah, olen kursis, et Wimbledonis ei tohi me oma kodumaaga seotud logosid kanda. Olen sellega nõus, aga praegu tohin seda logo kanda.“

Kudermetoval on õigus: WTA reeglid ei keela tal Madridis ega mujal Tatnefti logo eksponeerida, kuid turniiride korraldajad võivad rakendada erinõudmisi nagu inglased. BBC andmetel toetab WTA organiseerijate tingimusi.

26aastane venelanna lisas, et on juba allkirjastanud Suurbritannia turniiridel osalemiseks vajaliku deklaratsiooni.