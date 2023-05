Doktor Madis Rahu: tippsportlasi peab ümbritsema usaldusväärne taustatiim, kes oskab vigastusi ennetada, vajadusel ravida ja õigesti taastumist korraldada

„Muuseas USA-s tehtud statistika on näidanud, et neist sportlastest, kes kooliperioodil on tipus, jõuavad hiljem eduka karjäärini vaid ligi 1%. Sportlane areneb tasapisi. Kui isegi oled noorena hea, siis see ei tee sind veel täiskasvanuna automaatselt heaks,“ ütleb doktor Rahu.