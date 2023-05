VIDEO | Lakers napsas Warriorsi meeletu lõpuspurdi kiuste magusa võidu

Kuid need jäidki kodumeeskonna viimasteks punktideks. Lakersi järgmisel rünnakul skooris kahesega D'Angelo Russell ning seejärel suutis Los Angelese tiim püsti panna sellise kaitsemängu, et kõik Warriorsi rünnakud jooksid liiva. Kohtumise lõpuks ilutsesid tablool Lakersi 117 : 112 võidunumbrid ja nii on nad ka seerias ees 1 : 0.