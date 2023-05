NBA MVP tiitel läks taas Ameerikast välja. Mis tomub?!

NBA põhihooja parima mängija auhinna ehk MVP tiitli võitis kahel eelmisel hooajal Nikola Jokići järel teise kohaga leppima pidanud Philadelphia 76ersi keskmängija Joel Embiid. Ühtlasi tähendab see seda, et ookeanitaguse superliiga viis viimast MVP tiitlit on läinud USAst välja: enne Kamerunist pärit Embiidi ja serblast Jokićit pärjati kahel aastal järjest selle auhinnaga kreeka koloss Giannis Antetokounmpo.