„MOTOORNE RAHUTUS“ | Aserbaidžaani Grand Prix 2023: miks varasematel aastatel nii palju põnevust pakkunud etapp nüüd nii igavalt kulges?

Bakuu tänavarajal toimuv etapp on aastaid olnud üks hooaja esimese poole tõmbenumbreid. Kõikvõimalikud ootamatused ja nendest käivitunud sündmusteahelad on tõstnud mitmed Aserbaidžaani GP võidusõidud vormel-1 ajaloo klassikasse. Sel aastal sõideti Bakuus esimest korda ka sprint ning pealegi uue võistlusformaadi kohaselt, mis sisaldas ainult üht treeningut, aga see-eest kaht kvalifikatsiooni. Ent mida polnud, olid sündmused. Nii 17ringiline sprint kui ka 51ringiline Grand Prix kujunesid suuresti rongisõiduks, kus keegi kellestki mööduma ei kippunud. Mis läks valesti? Kes või mis on süüdi? Kuidas edasi?