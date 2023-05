Sekeldustesse sattunud USA poksiäss pisteti viieks tunniks trellide taha

Nagu raporteeris TMZ portaal, peatasid korrakaitsjad Wilderi masina teisipäeva esimestel tundidel Hollywoodis rutiinset liiklusjärelevalvet tehes. Nimelt märkasid nad, et luksusuato numbrimärk ei olnud loetav ning samuti olid masina aknaklaasid osariigis keelatud moel toonitud.

Wilder on võimsa löögiga poksija, kes oli võitnud 39 matši, enne kui Tyson Fury tast kahel korral jagu sai ja tiitlivööd enda valdusesse haaras. Mullu oktoobris tümitas Wilder aga lohutuseks Soome poksisangarit Robert Heleniust ning praegu käivat tema mänedžeridel läbirääkimised, et pidada maha matš Anthony Joshuaga. See võitlus peaks esialgse plaani järgi peetama Saudi Araabias, kuid mõistagi võib Wilderi seiklus vanglas sellele plaanile oma pitseri vajutada.