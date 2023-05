TOTAALNE KAOS! Chelsea mängijate suhtumine šokeeris klubi kunagist staari

Londoni Chelsea kannatuste jada sai teisipäeva õhtul jätku, kui Premier League'i 34. voorus jäädi 1 : 3 alla linnarivaal Arsenalile. See tähendab seda, et tunamullune jalgpalli meistrite liiga võitja on nüüd kaotanud kuus matši järjest – ehk need kõik, mil ajutise peatreenerina on meeskonna juures tegutsenud klubi legend Frank Lampard.