Levadia tegi Paidega vähem kui poole tunniga sotid selgeks. Voolaid: võin ainult endale tuhka peale raputada

Tammeka kapten Taijo Teniste ütles pärast mängu portaali Soccernet.ee otseülekandes, et rahule võib jääda vaid teise poolajaga, kus suudeti veel suuremat allajäämist vältida. „Mäng oli sisuliselt kümne minutiga tehtud ja ainuke positiivne asi, mida siit kaasa võtta, on kõva võitlus teisel poolajal – ei lasknud puuri täiesti täis taguda,“ tõdes ta.

Poolkaitsja sõnul ei tulnud Flora kiired väravad seetõttu, et Tammeka polnud mänguks valmis. „Need olid individuaalsed vead ja Floral pole vaja palju, et väravaid lüüa. Oli teada, et Flora tuleb kohe kõrgelt peale. Oli plaanis alguses lihtsamini mängida, aga väga lihtsad ja õnnetud väravad,“ selgitas Teniste.

Tema sõnul oli teisel poolajal meeskonna ainus eesmärk hoida skoor võimalikult soliidne – Tammeka mängis alates üheksandast minutist vähemuses, sest viimase mehena Rauno Alliku pikali tõmmanud keskkaitsja Eugenio Bracelli sai punase kaardi. „Tuli lihtsalt näidata võitlusvaimu ja hambad ristis lõpuni kannatada. See oli ka poolajal sõnum: rohkem ei lase lüüa. See on koht, kus on vaja kõvasti juurde panna,“ sõnas Teniste.

Flora kapten Konstantin Vassiljev oli võiduga rahul, kuid tahtnuks ehk mõne värava veel lüüa. „Tulemus oli kindlasti meie jaoks esimese kümne minuti järel sobiv. Oleksime tahtnud ülejäänud 80 minutiga võib-olla midagi veel tekitada, aga ei õnnestunud. Tammeka kümnekesi jäämine ei muutnud midagi lihtsamaks, sest nad keskendusid kaitsetööle ning tegid seda südikalt ja hästi,“ selgitas ta.

38aastane Vassiljev kinnitas, et meeskonna plaan oli alustada agressiivselt. „Meil on meeles ka esimene mäng kodus Tammekaga [1. aprillil, lõppes 1 : 1 tänu Zenjovi kolmanda üleminuti penaltile], kus läks mäng natuke keeruliseks. Andsime neile võimalusi ära löömiseks, aga päästsime ühe punkti. Siin tahtsime seda vältida.“

Märtsis Eesti koondise eest 150. mänguni jõudnud poolkaitsja ütles, et Flora mõnevõrra keeruline hooaja algus – aprillis saadi raske viik ka Nõmme Kaljuga ning Levadiale kaotati 0 : 2 – on suuresti tingitud vigastustest. „Kahjuks on meil olukord olnud päris julm. Loodame, et [Martin] Milleriga ei juhtunud lõpuminutitel midagi tõsist. Kindlasti peame jagama koormust nii hästi kui võimalik, sest mais on väga tihe graafik. Kui tahame kõik mängud võita, siis peame targalt tegutsema,“ lausus Vassiljev, lisades: „Meil pole probleemi enesekindlusega, pigem ikkagi vigastustega. Meil on vaja natuke aega, et energiat koguda ja järgmisteks mängudeks valmis olla.“