Eesti krossiäss maailma tugevaimast sarjast: kui võiduks on vaja konkurendile otsa sõita ja ta rajalt välja lükata, siis seda ka tehakse

Ta on aastaid unistanud USAs kihutamisest, sest seal on tema lemmikalal kõige vingem konkurents. Vahepeal tundus Saarele, et selle realiseerimine on peaaegu võimatu, aga ühtäkki loksusid pusletükid paika. Kusjuures nii hästi, et ta pakkis Tartus oma seitse asja kokku, tegi ülikooli õppejõududega kaupa ja sõidab tänavu terve hooaja maailma tugevaimas sarjas nimega AMA ATV.

„Kui krossitsiklitel on Euroopa ja USA tippude tase võrreldav, siis quad'idel on see kahjuks suurelt USA kasuks,“ osutas Saar Õhtulehele. „Euroopa parimad teevad seda sporti töö või kooli kõrvalt, siin teenivad tipud sellega elatist ja teevad kõik selleks, et võita. Kui selleks on vaja konkurendile otsa sõita ja ta rajalt välja lükata, siis seda ka tehakse. Võistlustele ei tulda niisama nautima ega sõpradega suhtlema ja seda on rajal tunda. Euroopas sõitjad suhtlevad omavahel ja jagavad muljeid, siin on asi tõsisem.“

Üldiselt olla USAs kõik üliäge, aga tõrvatilgana meepotis hulbib märtsi lõpus saadud järjekordne selgroovigastus, mis istutas krossiässa pähe kõiksugu mõtteid.