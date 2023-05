Tartus sirgunud Itaalia jalgpallivennad: sünnimaal olles tuleb korraks meelde, et me oleme ju tegelikult itaallased!

Uggeride perekonna, kus nüüdseks on sirgumas üheksa last – kuus poega ja kolm tütart – tõi Eestisse vanemate töö katoliku kirikus. Just Tartus tegutseva katoliku koguduse juurde kirikutööle Uggerid tähtajatu lepinguga lähetati. „Paavst saatis meid siia. Tartusse oli vaja koguduse juurde inimesi ja meie perkond oli valmis tulema,“ lausub Simone.