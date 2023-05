Mängueelses trennis jõusaali – minna või mitte minna? Eesti treenerid toovad näiteid trenniloomadest ja kes võiks natuke julgemad olla

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) kutsus sel nädalal Eesti treeneritele esinema kogenud kehalise ettevalmistuse spetsialisti ja koolitaja Chris Tombsi, kes on 25aastase treeneristaažiga.

„Asjale saab vaadata kahe nurga alt: ainult homsele mängule keskendumine versus suure pildi vaatamine ja tuleviku mõjutamine. Minu jaoks oli reedene treeningpäev, eriti noortega töötades, alati tulevikku suunatud töö,“ käis Tombs välja. Ta tõi näiteks kolmeaastase perioodi – kui jätta reedel jõusaalis käimata, siis jääb sportlane ilma 150 treeningpäevast, mida ta ei saa kunagi tagasi.“

Britt tunnistas, et on oma karjääri jooksul puutunud kokku päris paljude treeneritega, kelle jaoks jääb mängueelsel päeval jõusaaliuks suletuks. Fookus olgu taktikal. „Loomulikult ei tohi mängijaid ära kurnata, et nad laupäeval midagi teha ei jõuaks. Aga kui tahta sportlased tulevikus paremasse seisu saada, siis tuleb tegutseda kohe. Olen mõne treeneri meelt muutnud, aga neid pole palju.“

Oma sõna ütlevad sekka ka Eesti treenerid ja räägivad isiklikust praktikast. Kui tavaline on, et mängu eel jõusaalis kangi sikutatakse?