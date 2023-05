IBU sportlaskomisjoni esindaja: venelaste ja valgevenelaste kõrvaldamine on kõige halvem otsus, mille olen iial pidanud langetama

Terminit „sõda“ Venemaa väljaandele Sport-Ekspress antud intervjuus muidugi ei kohta, aga keeruline ütelda, kas seda vältis ameeriklanna või toimetati see tõlkes teadlikult „konfliktiks“. Igaüks võib ise arvata.

Enne sisuliste küsimuste juurde jõudmist uuris ajakirjanik, miks Egan üldse nõustus Venemaa meediaga suhtlema ning kas ta ei karda, et tema sõnad rebitakse kontekstist välja.

Muuhulgas viis ajakirjanik jutu sellele, et Egani kodumaa USAgi on olnud erinevates konfliktides agressor.

„Ameeriklasena saan aru, et minu kodumaa on olnud seotud paljude konfliktidega ja olnud neis agressor. On asjakohane öelda, et ma pole alati oma valitsuse otsuseid toetanud, vaid kritiseerin neid regulaarselt. Õnneks on mu kodumaal sõnavabadus,“ vastas ta.