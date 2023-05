Kahevõistlus muutuste tuules: punkte teenivad peaaegu kõik osalejad ning võisteldakse formaadis, millel pole veel eestikeelset nimegi

Uuest hooajast hakkavad MK-punkte teenima 40 parema sekka jõudvad sportlased senise 30 asemel. Maakeeli tähendab see, et punkte teenivad peaaegu kõik MK-etapil osalejad, sest üldjuhul on etappidest osa võtmas poolsada kahevõistlejat. Seda meeste seas – naisi on tavaliselt stardis 30 ringis.

Põhja kahevõistluses on käsil mitte just kõige lustlikumad ajad, kuna vahepeal varitses (nüüdseks küll kadunud) oht, et ala jääb 2026. aasta taliolümpialt sootuks kõrvale. Jaanuari alguses kinnitas kahevõistluse võistluste direktor Lasse Ottesen Otepääl Õhtulehele, et pole ala tuleviku pärast siiski mures. Samas möönis temagi, et konkurents võiks olla veel mitmekesisem ning rahva ja ajakirjanduse huvi palju suurem.