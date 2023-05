Aastad lähevad, kuid kõige rohkem krabisevat pistavad taskusse ikkagi Ronaldo ja Messi

Forbes'i metoodika näeb ette nii lepinguga tagatud palgaraha kui ka kõikvõimalike sponsordiilidest saadavate rahahunnikute kokku liitmise. Kui eelmise aasta mais avaldatud edetabelit troonis Messi 130 miljoni USA dollariga (praeguses vääringus 116 miljonit eurot), siis nüüd on liidriohjad haaranud Messi vana semu Cristiano Ronaldo: eelmise aasta lõpus Saudi Araabia klubiga Al Nassr liitunud portugallane on viimase aasta jooksul kasseerinud 136 miljonit dollarit (121,3 miljonit eurot), millest jalgpalli mängimise eest on ta saanud 46 miljonit dollarit (40,4 miljonit eurot) ja erinevate sponsorlepingutega on lisandunud 90 miljonit dollarit (80,9 miljonit eurot). Seejuures oli Ronaldo Forbes'i enimteenivate sportlaste edetabelit viimati trooninud 2017. aastal.