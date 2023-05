Tänak: tiitlivõitluse mõttes muutub kõik tõsisemaks

Järgmised seitse rallit toimuvad kruusal. Eestlase sõnutsi tahavad nad Portgualis veel testikatsel paari pisiasja katsetada. „Lähme nüüd vastu kruusahooajale, kus tiitlivõitluse mõttes muutub kõik tõsisemaks. Oleme pärast etapi eel tehtud testi veel mõnes kohas pisut maas, aga kõik töötavad kõvasti, et leida võimalusi arenemiseks ning meil on veel ees testikatse, kus saame viimaseid detaile katsetada,“ selgitas ta M-Spordi pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et Portugali rallit võib pidada pigem keeruliseks. „Nägime Mehhikos, et meie konkurendid on kruusal tugevad ning peame mõnes kohas juurde panema. Portugal on tüüpiliselt kiire etapp, kus rajad on üsna liivased. Teisel läbimisel võivad mõned katsed olla päris karmid. Püüame kiireimatega vahet kärpida ning anname endast parima, et tiitlivõitluses püsida!“

M-Spordi tiimipealik Richard Millener usub, et meeskonnal õnnestub Portugalis teha hea tulemus. „Oleme teinud hooajale tugeva alguse, kuid teame, et võitlus läheb aasta keskel pingelisemaks. Ott on sel hooajal näidanud imelist kiirust ning järjepidevust ja oleme kindlad, et ta on sama heas vormis ka Portugalis. Ootame ka põnevusega, mida suudab Pierre-Louis [Loubet] kruusakatsetel ning meil on kõrged ootused ka WRC2 sarjas kaasa löövatale sõitjatele.“

Ta lisas: “Meeskond on kõvasti vaeva näinud selle nimel, et katsetel oleks sooritus võimalikult hea. Arendame autosid pidevalt ning loome strateegiaid. Oleme kindlad, et meie kõva töö tasub end Portugalis ära. Ootame põnevusega, mida see ralli toob ning tahame pakkuda fännidele ilusa etenduse.“

Teine M-Spordi piloot Pierre-Louis Loubet ootab Portugali etappi erilise põnevusega. „Mul on väga hea meel Portugali minna, see on mu lemmikralli. Olen sealt mitu korda saanud häid kogemusi. Eesmärk on saavutada hea tulemus. Eelmisel aastal oli see mu esimene kruusaralli ning kiirus oli olemas vaatamata sellele, et kogemused puudusid. Olen kindel, et võime tänavu midagi suurt saavutada.

Oma hooaja teise stardi MM-sarjas teeb Robert Virves, kes lööb M-Spordi meeskonna eest kaasa Rally2 sarjas. “Ootan põnevusega oma teist rallit M-Spordiga. Rootsis sai vajalik töö tublisti tehtud ning loodetavasti õnnestub see ka Portugalis. Märtsis hankisime siit juba kogemusi, kui võistlesime EM-sarja etapil. Meil on võimalus saavutada aegu, mis pakuksid konkurentsi, ning õppida autot rohkem tundma,“ lausus Virves.

Portugali ralli toimub 11.-14. maini.