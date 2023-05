ŠOKK! Vähemusse jäänud Levadia alistanud liiga uustulnuk sai meistriliigas tänu seitsmenda üleminuti väravale ajaloo esimese võidu

Mullu esiliiga võitnud Harju sai klubi ajaloo esimese võidu meistriliigas kümnekordse Eesti meistri vastu, kellele olid nad aprilli keskel kaotanud 1 : 6. Meeskonna kapten Andres Järve oli mõistagi pärast mängu üliõnnelik. „Lihtsalt võrratu. Mul on hääl täiesti ära. Panime täna endast kõik mängu, et saada siit punktid. Lõpuks tuli pärast kaheksat järjestikust kaotust. See on lihtsalt super!“ rõõmustas ta Soccernet.ee otseülekandes.