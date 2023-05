USA korvpalli räägituim noormängija tegi suure otsuse

Kui Bronny oma esimese aasta järel profiks peaks minema - ja pole alust arvata, et ei läheks -, siis saaks LeBron samal sügisel 40aastaseks. „Loomulikult on mul tõde taga. Mõistagi pean ma jätkuvalt oma keha eest hoolt kandma ja vaimu värskena hoidma. See, et minu soov on temaga koos mängida, ei tähenda, et see on ilmtingimata ka tema oma. Ja see on minu jaoks täiesti okei. Minu ülesanne on oma poega toetada ja tema teeb, mida ise tahab. See ongi minu kui lapsevanema ülesanne.“