F1 järjekordne reeglimuudatus pahandab sõitjaid ja nullib vaatemängu

Juba pärast eelmise nädalavahetuse etappi Bakuus kostus mitmelt poolt nurinat: üldise arvamuse kohaselt ei soosi kehtivad reeglid mingil moel möödasõitude võimalust, ehkki väidetavalt on see FIA soov.

Ning nüüd, vahetult enne tänaõhtust Miami GP-d muutis otsus vähendada ka seal DRSi alasid möödumised – ehk siis publiku jaoks vaatemängu – veelgi vähemtõenäoliseks. (DRS on seade, mida vormelijuht saab kasutada möödasõidu hõlbustamiseks ning see on kasutusel nn. auto vs auto võidukihutamise soodustamiseks).