Üheksandalt kohalt startinud Verstappen napsas tänu rehvistrateegiale tiimikaaslaselt võidu

Kui stardirivi esimesed seitse pilooti valisid keskmise seguga rehvid siis Verstappen otsustas kõvade kasuks. See tasus end ära: kahekordne maailmameister tõusis teisele kohale 15. ringil, kui möödus Fernando Alonsost. Perezest, kelle järel oli ta nädal aega varem Aserbaidžaanis lõpetanud teisena, lahutas Verstappenit kõigest 3,3 sekundit.

Mehhiklane läks boksi 19. ringil ning sai alla värsked kõva seguga rehvid. Sellele vaatamata ei õnnestunud tal rajale naastes oluliselt vähendada meeskonnakaaslasele antud 18sekundilist edu. Verstappen käis boksi 45. ringil – vahe oli siis endiselt pisut üle 18 sekundi – ning kui ta rajale tagasi tuli, oli Perezest maas vaid 1,6 sekundiga.

Ühe ringiga kärpis valitsev maailmameister vahe 0,7 sekundile, järgmisel ringil tõusis kohe kannule ning möödus esimeses kurvis. Pärast seda enam võitjas kahtlust ei tekkinud. Finišis oli Verstappeni edu Pereze ees 5,3 sekundit.

Pärast sõitu tõi võidumees esile just oma rehvistrateegia. „Tegin puhta sõidu ning möödusin masinatest ükshaaval. Olin rajal väga pikalt kõvade rehvidega, mis sai lõpuks ka määravaks. Checoga oli lõpus väga hea võitlus,“ vahendas Verstappeni sõnu BBC.

Perez oli see-eest pettunud, kuid tunnistas, et võitis parem sõitja. „Max vääris võitu. Üritasin. Andsin endast kõik. Meie kiirus polnud alguses hea. Keskmise seguga rehvid, millega alustasime, olid isegi halvemad kui arvasime. See avaldas meie kiirusele mõju ning Max oli kõvade rehvidega kohutavalt väle. Analüüsime, mis läks täna valesti.“

Kolmanda koha sai Miamis Aston Martini piloot Fernando Alonso, kellele oli see hooaja neljandaks poodiumikohaks.

Tänavu viiest etapist kolm võitnud ja kahel puhul teisena lõpetanud Verstappen on MM-sarja üldliider 119 punktiga. Ta kasvatas edu Pereze ees 14 silmale. Kolmas on 75 punktiga Alonso, neljas seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton.