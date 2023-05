VABAMÄE KOMMENTAAR | Vormel 1 sõitjad, suu pidada ja edasi teenida!

Ei juhtu just sageli, et vormel 1 kaks suuremat staari mõlemad kvalifikatsioonis kapitaalselt põruvad. Aga Miami Grand Prix'l just nii juhtus. Viimases kvalifikatsioonivoorus jäi Max Verstappenil kiire ring üldse tegemata ja Charles Leclerc lendas sõiduvea järel seina. Stardikohad olid neil vastavalt üheksas ja seitsmes ning kuna esirea hõivasid Sergio Pérez ja Fernando Alonso, ähvardas paisuv intriig enda alla matta kõik need kümned selebriidid, kes end Miami võistlusel maailmale eksponeerima trügisid.