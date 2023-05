MK-etapil kahepaadil neljandaks tulnud Poolak: kõik sõidud olid väga head ja andsid EMiks enesekindlust juurde

Poolakule valmistas rõõmu see, et nad said end proovile panna mullusel MMil vastavalt teiseks ja neljandaks tulnud Hispaania ja Horvaatia vastu. „Esiotsas oli konkurents päris kõva. Väga hea võrdlus tippudega, saime näha, kui palju nendeni maad veel on. Neljapaadiga juba teadsime vahet enam-vähem, nüüd on kahesega ka mingi pilt ees,“ selgitas Poolak telefonitsi Õhtulehele.