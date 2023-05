SUUR ENNUSTUSMÄNG | Julge hundi rind on rasvane, aga Meistrite Liiga poolfinaalidele ei saagi muudmoodi ennustada

Koostöös Olybetiga on mu ülesanne lihtne – võtta mängu kohta 50 eurot ja üritada sellest midagi kasvatada või vähemalt mitte seda nulli panustada. Mõlema poolfinaali puhul on viimane täiesti reaalne võimalus, sest lahtisi otsi on väga-väga palju.

Tiitlikaitsja Real Madrid võtab vastu sinise jalgpallimasina Manchesterist

Eelmisel aastal pakkus turniir tõelise tuhkatriinuloo. Real Madrid oli aastakümneid meeskond, mida Meistrite Liigas kõige tulisemalt vihati, kuid Araabia ja Venemaa rahabosside tulek muutis Reali eelmisel aastal meeskonnaks, kes tuli välja tihtilugu autsaideri tänamatust rollist ja suutis end tiitlini mängida tihtilugu lootusetuna näivatest olukordadest.

Täpselt samasugune tundub seis ka tänavuse poolfinaali eel. Manchester City on lähedal Inglismaal haruldase kolmikvõidu saavutamiseni – see tähendab meistritiitlit, karikavõitu ja siis karikat Euroopas. Meistritiitlid ja karikavõidud on City jaoks juba tavalised, aga Meistrite Liiga on ikka ja jälle näppude vahelt pudenenud.

City on kevadel tõusnud hirmkõvasse vormi ja vahepeal üsna turvalist eduseisu nautinud Arsenal leidis end mai alguses Inglismaa kõrgliigas juba tagaajaja osas. Viimases liigamängus Leedsi vastu võitis City küll 2:1, aga erinevalt napist seisust tablool oli mängupilt väga City poole kaldu. Vana pragmaatik Sam Allardyce hoidis Leeds Unitedit madalal kaitseblokis ja kui Ilkay Gündogan poleks penaltit posti kõmmutanud, siis oleks mäng juba enne läbi, kui Leeds üldse väravani jõudis.

Real Madrid on viimasel ajal koduliigas koperdanud, kuid kuna Meistrite Liiga kohas küsimust pole ja tiitelgi on juba tulistele konkurentidele Barcelonast loovutatud, siis võib seda mõista. Kui mõtlesin täna keset tööpäeva korraks trenni lipsata, siis tuli ootamatult jõusaalis üks jalkafänn rääkima, et tema pakub, et Real Madrid kaotab avamängu 0:3, et siis Etihadil 4:3 koondseisuga edasi minna.

See pole võimatu, sest City peatreener Pep Guardiola on varemgi Euroopas ootamatult põrunud, Carlo Ancelotti on sarivõitja, kuid siin on paar aga, milletõttu ei julge sellisele unelmate stsenaariumile alla kirjutada. Esmalt on Erling Haaland ja Kevin De Bruyne hirmheas vormis. Haaland lõi äsja Inglismaa liigas hooaja uueks väravarekordiks 35 tabamust. Samas on Real Madridil Eder Militao mängukeelu tõttu kaitses kasutamas Antonio Rüdigeri, kes on korra Meistrite Liigas juba De Bruyne neutraliseerinud. Tema toonane nipp oli lihtne – see seisnes küünarnuki kasutamises mittesihtotstarbelilt, mis seisnes Kevin De Bruyne nokauti löömises ja ootamatult ei julenud ka toonane kohtunik Rüdigeri väljakult ära saata. City kaotas seepeale Chelseale, jäi ilma karikast ja De Bruyne vigastus keeras ka Belgia kuldse põlvkonna kõige reaalsema tiitlišansi tuksi.